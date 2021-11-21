РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Житель подмосковного Подольска пожаловался на мусор в лесу у реки Рожай в микрорайоне Климовск, порядок будет наведен в рамках субботника, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель округа написал на портал жалобу на мусор за стадионом ФСК «Заречье». Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел обращение.

Сотрудниками лесной охраны была проведена проверка с выездом на место. Указанные в обращении факты подтвердились.

Подольским филиалом ГКУ МО «Мособллес» направлено письмо в администрацию округа о необходимости проведения совместного субботника и определения точной даты. В случае отсутствия возможности проведения акции или окончания проведения административного расследования, свалка будет ликвидирована по государственному контракту или заданию или за счет нарушителя.