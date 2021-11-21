РИАМО - 21 ноя. Актриса и певица Наталия Орейро сделала прививку от коронавируса, для вакцинации звезда выбрала российский препарат «Спутник V», сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, именно эта вакцина была первой, которую доставили на ее родину в Уругвай. Поэтому для нее выбор препарата был очевиден.

«Двумя дозами «Спутника». Очень хорошо!» — отметила Орейро в эфире НТВ.

Певица посоветовала своим соотечественникам прививаться от коронавирусной инфекции. Также она заявила, что в будущем планирует вакцинироваться только «Спутником V».

В начале ноября актриса получила российское гражданство.

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