РИАМО - 21 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области с министерством имущественных отношений и администрациями городских округов Московской области проводит торги по аренде и продаже земельных участков в Подмосковье для торговой деятельности, сообщает пресс-служба комитета.

В зависимости от вида разрешенного использования, предприниматели смогут возвести здания, предназначенные для магазинов, рынков и иных объектов торговли.

В Домодедове и Павловском Посаде инвесторам предлагают приобрести в собственность здания с земельными участками.

В селе Красный Путь городского округа Домодедово продается одноэтажное здание 129,4 кв. м с участком 553 кв. м по начальной цене – 4,9 млн руб. с учетом НДС. В Павловском Посаде – одноэтажное здание 100,1 кв. м с участком 949 кв. м по начальной цене – 1,6 млн руб. с учетом НДС.

В аренду сдаются 6 земельных участков на территории городских округов Солнечногорск, Электрогорск, Бронницы, Дмитровский, Раменский и Пушкинский общей площадью более 13 тыс. кв. м, из которых арендаторами двух участков в Пушкине и Раменском округе могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В городском округе Домодедово инвесторам предлагают арендовать здание 1270,7 кв. м с земельным участком 1438 кв. м по начальной цене – 1,8 млн руб. с учетом НДС, а в городском округе Лотошино – помещение 29,5 кв. м за 140 464,37 руб. с учетом НДС.

Выставленные на торги объекты расположены в районах с развитой инфраструктурой, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.