РИАМО - 21 ноя. Специалисты «Мосприроды» с начала года провели 270 учетов краснокнижных животных, которые обитают на природных территориях столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Преимущественно на территории столицы встречаются краснокнижные заяц-русак, лиса, еж, бобр, серая неясыть, длиннохвостая синица, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник.

Во время учета специалисты часто находили ежей. Встретить их можно в природно-историческом парке «Царицыно», лесопарке «Кусково», комплексных заказниках «Зеленоградский» и «Алтуфьевский» и в ряде других мест. Ежи включены в Красную книгу Москвы.

Заяц-русак и заяц-беляк в летнее время имеют серый окрас. Отличить и их можно по размеру. Русак крупнее, а у беляка короче задние лапы и уши. Оба вида зайца внесены в Красную книгу города. Беляка можно увидеть в Битцевском лесу. Русака встречают в комплексном заказнике «Зеленоградский», природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово».

Бобры живут в столичном природном заказнике «Долина реки Сетунь». В пойме реки Алешинки они соорудили самую большую в мегаполисе плотину. Специалисты также следят за жизнью грызунов в природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево», «Останкино» «Москворецкий», в комплексном заказнике «Зеленоградский» и других.

Лисица обыкновенная тоже довольно часто встречается на природных территориях города. Увидеть ее можно в природно-исторических парках «Царицыно», «Останкино», «Москворецкий», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово» и ряде других мест.

Серая неясыть - средний по размеру вид сов. В природе у птицы бывают два окраса перьев серый и рыжий. В мегаполисе она обитает в природно-исторических парках «Измайлово» и «Кузьминки-Люблино». Ушастую сову можно опознать по пучку перьев на голове, который птица может поднимать и опускать. Она живет в комплексном заказнике «Зеленоградский», фаунистическом заказнике «Братеевская пойма», Битцевском лесу и природно-историческом парке «Москворецкий».

Краснокнижный ястреб-тетеревятник – это крупный пернатый хищник, он почти вдвое больше вороны, над глазами птицы выделяются светлые брови. Он встречается во всех лесопарках города.

Среди прочих редких птиц в черте мегаполиса обитают ястреб-перепелятник и длиннохвостая синица. Специалисты «Мосприроды» фиксируют все встречи с фауной, но краснокнижным животным уделяется особое внимание.