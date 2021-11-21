РИАМО - 21 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве муниципалитета и института, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соглашение направлено на разработку и реализацию совместных образовательных проектов и программ, в том числе по дополнительному профессиональному образованию. В рамках соглашения управленческие кадры из сфер образования, ЖКХ, экологии, здравоохранения, спорта и культуры пройдут профильные программы повышения квалификации на базе одинцовского кампуса МГИМО.

Как сообщил Иванов, первыми слушателями станут 50 директоров образовательных учреждений Одинцовского округа и руководители управления образования. Занятия для них стартуют 22 ноября.

Глобальные вызовы

«Сегодня мы открываем новую страницу сотрудничества с Московским государственным институтом международных отношений. Перед нами стоят глобальные вызовы, в том числе цифровизация – как в государственных услугах, так и тотальная цифровизация всех процессов, которые происходят в муниципалитете. Это, конечно, и пандемия, в которой мы живем уже 1,5 года, и вопросы, связанные с экологией и реформой обращения с отходами, а также изменения в других сферах», - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что все это требует совершенно иных, быстрых решений, гибкого подхода и более высокоуровневых компетенций.

«Поэтому нам необходимо повышать знания наших сотрудников, улучшать их навыки», - добавил глава Одинцовского округа.

Иванов также уточнил, что МГИМО является стратегическим партнером муниципалитета.

Цели программы

Целями программы, которая теперь реализуется на базе кампуса МГИМО в Одинцове, являются развитие ключевых компетенций и навыков управленцев, развитие личного лидерства, формирование командной эффективности для работы на результат.

Как сообщил Торкунов, за 2021 и 2022 годы обучение по программе повышения квалификации пройдут более 400 сотрудников администрации Одинцовского округа. Их наставниками выступят высокопрофессиональные преподаватели МГИМО и практики.

«Одинцовский округ по многим показателям занимает самые передовые позиции и дает классные примеры для Московской области и страны в целом. Мне кажется, что наш опыт, наша практика, которую мы сейчас будем внедрять, будет полезна для распространения в Подмосковье и стране. Мы с огромным удовольствием работаем в Одинцовском округе. Всегда чувствуем поддержку и понимание», - добавил Торкунов.

Программа повышения квалификации состоит из 6 модулей: «Система личной эффективности лидера», «Организационное лидерство. Как стать лидером высшего уровня для своей команды. Менеджмент. Управленческий цикл эффективного руководителя», «Искусство работать вместе. Команда на результат», «Ключевые показатели эффективности в организации», «Управление конфликтами» и «Сложные переговоры».