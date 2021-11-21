РИАМО - 21 ноя. Резидентами цифрового промышленного коворкинг-центра на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск стали представители западных и российских производственных предприятий, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Одним из основополагающих принципов госполитики по развитию конкуренции, которые предусмотрены нацпланом развития конкуренции, является обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков. Подмосковье принимает активное участие в реализации нацплана и создает комфортные условия для данной работы.

Открытие коворкинг-центра прошло в сентябре. Он представляет собой два производственно-складских блока в формате Light Industrial - универсальные современные помещения с модулями от 600 кв. м. Помимо производственно-складского назначения, каждый блок снабжен административными помещениями, что позволяет собрать все рабочие процессы в одном месте.

В сентябре открылась первая из четырех очередей промышленного коворкинга. На сегодняшний день в индустриальном парке введены 13 тыс. кв. м, в проект инвестировано 500 млн рублей. Здесь сейчас могут работать 250 человек. Общая площадь центра составит около 110 тыс. кв. м, а финансовые вложения - порядка 4 млрд рублей.

Создание цифрового промышленного коворкинг-центра направлено на снятие с производителей бумажных дел, отрывающих предприятие от профильной деятельности.

Резиденты коворкинга получили полный доступ к современным телекоммуникационным услугам, которые гарантируют качественную бесперебойную связь, так как объект подключен к самой мощной в Московском регионе волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект».

В коворкинг-центре бизнесмены могут запустить небольшое производство без строительства цеха. По сути, предприниматели получают помещение под ключ, в котором только следует расставить мебель.