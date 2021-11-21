РИАМО - 21 ноя. Запущен образовательный воркшоп для медиаспециалистов — «Медиашкола Подмосковья», он объединяет всех увлеченных темой создания мультимедийного контента из городов Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Воркшоп проходит в два этапа — онлайн и офлайн. В течение онлайн-этапа участникам проекта предстоит изучить 5 видеолекций от приглашенных спикеров по разным направлениям: мобильная фотосъемка, видеография, графический дизайн, публичные выступления и маркетинг социальных сетей.

В конце всех занятий слушатели сдадут проверочный тест, по результатам которого будут определены финалисты очного этапа. Видеолекции доступны для всех желающих на платформе «Волонтеры Подмосковья» в разделе «Обучение».

Очный этап проекта начнется 22 ноября, занятия будут проходить до 25 ноября в одном из загородных домов в округе Пушкинский. В 4-дневном интенсиве будет участвовать подмосковная молодежь, ведущая соцсети в своих городских округах и планирующая развиваться в данной сфере.

На лекциях, тренингах и тематических площадках ребята прокачают свои навыки и научатся использованию соцсетей для продвижения в профессиональной деятельности. В процессе нетворкинга и медиахакатона своим ценным опытом поделятся журналисты, блогеры и PR-специалисты.

«Сейчас цифровые навыки очень важны: нужно быть в информационном поле, уметь отслеживать тренды и актуальную повестку, доступно и просто доносить информацию, вести соцсети, писать емкие тексты, снимать видео, делать и обрабатывать фото и что еще важно – делать это оперативно и качественно», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что в регионе стараются помогать ребятам в данной сфере, а также организовывать для них обучающие курсы, мастерские и форумы, которые помогут получать знания и применять их для работы в медиапространстве.