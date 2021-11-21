РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Учитель русского языка и литературы школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Подольск Илья Топильский представит Подмосковье на всероссийском этапе конкурса «Учитель здоровья России», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В 2016 году он стал победителем муниципального этапа конкурса «Самый классный классный», а в 2020 году — регионального этапа конкурса «Учитель здоровья России-2020».

Своим опытом работы он поделился во время открытого урока по русскому языку в 7Б классе.

Топильский, являясь руководителем городского методического объединения классных руководителей городского округа Подольск, активно делится своим богатым опытом с молодыми специалистами, консультирует конкурсантов «Педагогического дебюта». Во время проведения своих уроков, внеурочных занятий и классных часов он использует оригинальные, нестандартные приемы и методы обучения.