РИАМО - 21 ноя. Четырехэтажный учебный корпус школы, рассчитанный на 300 детей, построили в столичном районе Южное Бутово, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новое здание расположено по адресу: улица Горчакова, дом 9, корпус 1. Корпус рассчитан на учащихся 5-11-х классов.

На первом этаже здания находятся раздевалка, комната охраны и медблок. На втором этаже организовали учебные классы, актовый и спортивный залы. На третьем также находятся учебные кабинеты и класс информатики. Этажом выше разместили специализированные кабинеты, медиацентр и места отдыха.

Суммарная площадь здания составляет около 6,1 тыс. кв. м. Главный фасад школьного корпуса оформили витражными стеклами.