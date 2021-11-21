РИАМО - 21 ноя. Мужчину ранили ножом в живот в квартире в селе Большие Вяземы Одинцовского округа, за нападение задержан безработный местный житель. Пострадавшего доставили в столичное медучреждение, сообщили РИАМО в пресс-службе московского главка МВД России.

Конфликт между мужчинами произошел днем 20 ноября. Задержанный пояснил, что ссора с оппонентом случилась в ходе распития алкоголя.

Пострадавшего доставили в больницу от дома на Рождественской улице в Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».