РИАМО - 21 ноя. Опубликовано видео, на котором мужчина устраивает ночью перестрелку на улице в подмосковном Солнечногорске. Происходящее засняли очевидцы, сообщает РЕН ТВ.

Минувшей ночью пьяный 53-летний житель Солнечногорска убил свою мать и поджег ее дом. После злоумышленник пришел к дому сожительницы и открыл стрельбу. На вызов приехали полицейские и росгвардейцы, однако мужчина начал отстреливаться и был убит ответным огнем.

В ролике видно, как мужчина пробует проникнуть в дом сожительницы и стреляет из ружья. Затем он стреляет в прибывших на место правоохранителей из-за припаркованной машины, а после садится в нее и пытается уехать.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.