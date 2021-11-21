РИАМО - 21 ноя. Тело мужчины с перерезанным горлом выпало из багажника автомобиля Mitsubishi Galant, который врезался в отбойник на трассе в Ленинградской области, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел во Всеволожском районе рядом с деревней Керро. После ДТП из иномарки выскочили несколько человек, которые попытались скрыться в лесу. Водителя и двух его приятелей задержали.

В ходе осмотра пострадавшего автомобиля были найдены две лопаты, мешки и веревки. Предполагается, что мертвого мужчину собирались закопать.

Установлено, что убитым является 50-летний уроженец Армении, который перебивался подработками и влез в долги. По делу об убийстве проходят трое человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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