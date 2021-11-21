РИАМО - 21 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с комитетом по управлению имуществом администрации Богородского округа на электронных торгах реализовано нежилое здание с земельным участком в деревне Каменки-Дранишниково, д 42б, предназначенные для размещения объектов управленческой деятельности, сообщает пресс-служба областного комитета по конкурентной политике.

В результате торгов цена годовой арендной платы выросла с 6,2 млн рублей до 10,3 млн рублей.

Инвестор приобрел в собственность одноэтажное здание площадью 284,7 кв. м и земельный участок площадью 3246 кв. м.

Ранее в Богородском округе победитель аукциона приобрел имущество более чем за 2,6 млн рублей при минимальной цене продажи 1,6 млн рублей. Лот – нежилое помещение площадью 98,6 кв. м.