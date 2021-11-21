РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Волонтеры Подольска навестили пациентов ожогового отделения и отделения гнойной хирургии в больнице №2, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

После двухнедельного перерыва, связанного с локдауном, братья и сестры волонтерского движения Георгиевское сестричество милосердия возобновили посещение пациентов областного ожогового отделения и отделения гнойной хирургии во второй городской больнице.

Так, на днях братья и сестры принесли пациентам святой воды, раздали духовную литературу, побеседовали, приободрили, написали записочки обо всех заболевших, их родных и близких для поминовения на литургии в Георгиевском храме.