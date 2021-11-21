РИАМО - 21 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Щелково объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка площадью 4608 кв. м под склады в деревне Набережная, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 1 241 676,28 рубля. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Участок расположен вблизи автобусных остановок и недалеко от железнодорожных станций, он имеет удобную конфигурацию.

Заявки на аукцион принимаются до 17 января 2022 года на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (номер процедуры 76207). Аукцион состоится 19 января 2022 года.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.