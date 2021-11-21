РИАМО - 21 ноя. МЦД-3 Ленинградско-Казанский планируют запустить в столичном регионе в 2023 году, МЦД-4 Киевско-Горьковский - в 2023-2024 годах, а МЦД-5 Ярославско-Павелецкий - в 2024-2025 годах. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Сегодня исполнилось 2 года с момента запуска первых направлений Московских центральных диаметров - МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский. Благодаря открытию новых маршрутов к 2025 году будет создана сеть наземного метро протяженностью 375 км. Пассажирам будут доступны 182 станции, с 67 из которых можно сделать пересадку.

«Сейчас в Московском регионе ведется огромная работа по подготовке к запуску следующих диаметральных маршрутов – МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5. Это реконструкция существующих и строительство новых станций, модернизация железнодорожных путей, это работа над билетной системой и разработка графика движения. Сделаем все, чтобы в указанные мэром Москвы сроки, уже в ближайшие четыре года, совместно с коллегами из РЖД завершить создание сети наземного метро, знаем, как этого ждут жители и Москвы и Московской области», - сказал Ликсутов.

Пять диаметральных маршрутов в общей сложности улучшат транспортное обслуживание 7 млн жителей Москвы и 5,5 млн жителей Подмосковья. Им будут доступны выгодные тарифы на проезд, современные составы и бесплатная пересадка с МЦД на метро.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск. Поезда уже перевезли более 309 млн человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что МЦД стали неотъемлемой частью жизни для сотен тысяч людей.