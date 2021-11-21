РИАМО - 21 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Реутов объявлены электронные аукционы по продаже машино-мест по адресу: улица Октября, дом 32, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Два машино-места площадью 18,3 кв. м каждое можно приобрести в собственность за 712 тыс. рублей без учета НДС за единицу.

Машино-места расположены в многоуровневом паркинге закрытого типа на 8 этаже. В комплексе организовано круглосуточное видеонаблюдение с охраной, пропускная автоматизированная система. На территории имеется автомойка и шиномонтаж. Площадь машино-мест подойдет для стоянки как компактных автомобилей, так и внедорожников. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Новокосино».

Заявки на аукционы принимаются до 17 января 2022 года на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (номера процедур 76313 и 76445). Аукционы состоятся 20 января 2022 года.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.