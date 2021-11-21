РИАМО - 21 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с комитетом по управлению имуществом администрации Богородского городского округа реализовано на электронном аукционе нежилое помещение по адресу: поселок Новые дома, дом 3, сообщает пресс-служба регионального комитета по конкурентной политике.

Торги прошли посредством публичного предложения на понижение. Победитель аукциона приобрел имущество более чем за 2,6 млн рублей при минимальной цене продажи 1,6 млн рублей. Лот – нежилое помещение площадью 98,6 кв. м. Объект расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома. Вблизи находятся остановки общественного транспорта, железнодорожная станция и ЦКАД.

Продажа через публичное предложение ­– выгодный способ приобретения городской недвижимости для бизнеса. Всего через публичное предложение в Подмосковье с начала года было реализовано 14 нежилых помещений. Средняя конкуренция на торгах составила 5 человек на лот.