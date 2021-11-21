РИАМО - 21 ноя. Мужчина, устроивший перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в Солнечногорске, был вооружен охотничьим ружьем. Скрыться с места происшествия он пытался на автомобиле, но был нейтрализован, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным СК, в ночь на воскресенье пьяный 53-летний житель Солнечногорска убил свою мать и поджег ее дом. После злоумышленник пришел к дому сожительницы и открыл стрельбу. На вызов приехали полицейские и росгвардейцы, однако мужчина оказал им сопротивление, начав отстреливаться. Его сразили ответным огнем.

В числе приехавших на вызов были сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны. Возле одного из домовладений на улице Ленина они увидели, что мужчина ведет стрельбу из охотничьего ружья. На требования прекратить стрельбу и сложить оружие он ответил несколькими выстрелами в сторону правоохранителей и попытался скрыться на машине.

Росгвардейцы вместе с полицейскими заблокировали автомобиль злоумышленника, из которого мужчина продолжал вести огонь, попав в патрульный автомобиль Росгвардии. После предупредительных выстрелов стрелявшего убили ответным огнем.

В настоящее время по факту произошедшего расследуется уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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