РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В городском округе Подольск агрессивную бездомную собаку отловили и поместили в 10-дневный карантин для проведения программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой отловить агрессивную бездомную собаку в поселке МИС.

Отлов животных без владельцев на территории поселка осуществляется Автономной некоммерческой организацией «Центр содержания бездомных животных» в соответствии с муниципальным контрактом. По данной заявке сотрудниками АНО «ЦСБЖ» была отловлена 1 собака для проведения программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежнюю среду обитания)

В настоящее время отловленное животное помещено в приют, где ему после 10-дневного карантина проведут ряд процедур.