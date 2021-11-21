РИАМО - 21 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Луховицы объявлена закупка по продаже посредством публичного предложения нежилого помещения в поселке Орешково на Парковой улице, дом 2, сообщает пресс-служба ведомства.

Двухэтажное помещение общей площадью 694,3 кв. м расположено в здании, имеющем удобный подъезд. Вблизи находятся социальные учреждения, остановки общественного транспорта, Новорязанское шоссе.

Торги пройдут на понижение, минимальная цена продажи - 3 262 354,17 рубля.

Заявки на аукцион принимаются до 18 января 2022 года на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (номер процедуры 56987). Аукцион состоится 21 января 2022 года.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.