РИАМО - 21 ноя. Опубликована закупка на разработку проектной документации и капитальный ремонт школы в городском округе Солнечногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Московская область, город Солнечногорск, рабочий поселок Андреевка, 9а.

Разработка проектной документации и капитальный ремонт школы осуществляются в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Солнечногорск.

Завершить капитальный ремонт школы планируется в 2022 году.