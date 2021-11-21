РИАМО - 21 ноя. На территории Подмосковья и Москвы «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 12 часов 23 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Тверской, Калужской, Брянской, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 22 ноября прогнозируются облачная с прояснениями погода и порывистый ветер, местами небольшой снег, ночью мокрый снег. Днем ожидается гололедица, местами сильная. Температура ночью и днем будет минус 2 – 0 градусов.

23 ноября ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Также сохранится гололедица. Ночью температура может опуститься до минус 8 градусов, днем ожидается от минус 4 до минус 2 градусов.

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