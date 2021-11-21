РИАМО - 21 ноя. С начала этого года на московских дорогах в авариях погибли 310 взрослых человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В воскресенье в мире проходит День памяти жертв ДТП. Городская Госавтоинспекция чтит память каждого погибшего в дорожных авариях.

Автолюбителям и пешеходам напомнили, что трагедий на дорогах можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения, а также быть очень внимательным на проезжей части.

Всемирный день памяти жертв ДТП установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2005 году.