РИАМО - 21 ноя. Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и Росгвардии в Солнечногорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью в воскресенье в Солнечногорске пьяный местный житель убил свою мать и открыл огонь по дому сожительницы. На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина начал стрелять и в них, а потом попытался скрыться, продолжая отстреливаться.

В ходе действий по поимке злоумышленника был открыт ответный огонь, мужчину смертельно ранили.

На месте стрельбы находятся следователи и криминалисты, они проводят осмотр и изымают предметы, имеющие значение для расследования.