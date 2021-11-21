РИАМО - 21 ноя. Опубликована закупка на расчистку реки Гуслицы в городском округе Егорьевск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на расчистку реки Гуслицы в городском округе Егорьевск Московской области.

После окончания работ река должна восстановиться до естественного уровня и безопасного для человека и окружающей среды состояния. Согласно данным закупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 56,577 млн рублей.

Работы по расчистке реки финансируются за счет средств бюджета Московской области (внепрограммное мероприятие за счет средств от приносящей доход деятельности).

Завершить работы по расчистке реки планируется в 2022 году.