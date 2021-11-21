РИАМО - 21 ноя. Сотрудники ГСУ СК России по Московской области организовали проверку по факту драки в Пушкине, в результате которой пострадал 17-летний подросток, сообщается на сайте СКР.

Информация о драке между несовершеннолетними, произошедшей 13 ноября, была опубликована в соцсетях. В ходе потасовки двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему юноше.

Также проверку по данному факту проводит Пушкинская городская прокуратура. По информации ведомства, инцидент с участием группы несовершеннолетних произошел около торгового центра. В конфликте участвовали сверстники.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего. Также ведомство контролирует ход процессуальной проверки.