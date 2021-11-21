РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Специалисты в ходе проверки не выявили нареканий в состоянии подъездов в одном из домов на улице Кирова в Подольске, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа провели проверку состояния подъездов в доме 78 на улице Кирова.

Данные подъезды находятся под управлением УК «МУП «ДЕЗ». Недостатков обнаружено не было.