РИАМО - 21 ноя. Пьяный житель Солнечногорска убил свою мать и поджег ее дом, а затем пришел к сожительнице и начал стрелять. На вызов приехали полицейские и росгвардейцы, они пытались задержать мужчину, но он открыл огонь по правоохранителям и был застрелен, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным СК, в ночь на воскресенье во время застолья с употреблением спиртного в частном доме 53-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Затем он пришел в дом к матери, убил пенсионерку и поджег ее дом. Взяв ружье, мужчина отправился обратно к дому своей сожительницы. Там он стал стрелять, требуя от женщины выйти к нему.

Сожительница и ее родственники, которые были в доме, смогли спрятаться от выстрелов, а также вызвать на помощь полицейских и росгвардейцев.

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов злоумышленник оказал сопротивление и начал стрелять в них. Затем мужчина попытался скрыться, продолжая отстреливаться. В ходе погони по нему открыли ответный огонь. Злоумышленника застрелили.

По факту стрельбы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На месте трагедии работают следовали и криминалисты. Специалисты осматривают место происшествия, изымают предметы, которые могут иметь значение для расследования.

В рамках данного дела планируется назначение нескольких экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. После установления причины смерти матери злоумышленника специалисты дадут оценку его действиям в этой части.

Девушка в Солнечногорске умерла после того, как ее столкнули с пирса>>