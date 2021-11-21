РИАМО - 21 ноя. Опубликована закупка на строительство автодороги Осташковское шоссе - д. Ульянково в городском округе Мытищи, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,407 млрд рублей.

Строительство автодороги осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство планируется в 2023 году.

Ранее был объявлен конкурс на реконструкцию участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском округе. Завершить реконструкцию данного участка планируется в 2023 году.