РИАМО - 21 ноя. Во вторую годовщину запуска Московских центральных диаметров губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, насколько важным оказался этот проект для огромного числа жителей столичного региона.

«Два года назад, когда мы с мэром Москвы Сергеем Собяниным и ОАО «РЖД» готовились запускать МЦД, речь шла прежде всего о том, чтобы поездки между Подмосковьем и Москвой стали быстрее и дешевле. Сейчас диаметры стали неотъемлемой частью жизни для сотен тысяч людей, которые каждый день ездят по МЦД на работу, по делам, домой. А впереди - новые станции и еще два диаметра», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск. С момента запуска этими транспортными магистралями воспользовались свыше 309 млн человек.

Сергей Собянин отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Московские центральные диаметры вывели столичный транспорт на новый уровень.

«Там, где годами были маленькие полустанки, появились большие городские вокзалы. Вместо старых электричек - бесшумные поезда с климат-контролем. С приходом МЦД мы ввели единую тарифную систему, и люди стали экономить на поездках», - написал мэр Москвы.

Он также поблагодарил власти Подмосковья и ОАО «РЖД» за совместную реализацию этого колоссального проекта.