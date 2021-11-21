РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Юнармейцы Подольска провели мастер-классы по туристической подготовке для своих сверстников, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Юнармейцы Подольска в рамках проекта «Юнармия. Наставничество» организовали мастер-классы по огневой и туристической подготовке для своих сверстников — участников осенней оздоровительной кампании.

Задачами проекта являются содействие в обучении ребенка принятию самостоятельных ответственных решений, а также навыкам самостоятельной жизни в обществе; содействие в формировании культурных, духовных и моральных ценностей, формирование социальной ответственности у воспитанников и подростков и др.