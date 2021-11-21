РИАМО - 21 ноя. Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят 23 ноября на столичном Миусском кладбище, сообщает РИА Новости.

Гаркалин умер 20 ноября на 68-м году жизни. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне коронавирусной инфекции, с которой артист боролся два месяца.

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИС.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью блистательного артиста принес мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал Гаркалина актером большого таланта и обаяния.

Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. Он начинал свой творческий путь в театре кукол. Дебют артиста в кино состоялся в 1989 году. Самыми известными работами актера стали роли в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». Также он был преподавателем в ГИТИС.