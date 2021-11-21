РИАМО - 21 ноя. С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые утвердили в федеральном Минтруде, сообщает «Парламентская газета».

Согласно новым правилам, со следующего года можно будет выплачивать и доставлять пенсии на территории, где действует режим ЧС независимо от его характера, раньше текущего месяца.

Также с нового года в заявлении о доставке пенсии человек, высказавший желание получать ее через почту или иную организацию, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце пенсии на свой банковский счет.

Одним из самых главных пунктов новых правил станет освобождение от удержаний сумм из пенсий пожилых россиян, которых признали банкротами, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться удержания. В случае признания пенсионера банкротом эти удержания должны будут немедленно прекратить», — пояснила Бессараб.

Она считает, что это нововведение особенно важно сейчас, так как многие пожилые жители страны под влиянием рекламы или мошенников оформляют на себя кредиты и микрокредиты.

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