РИАМО - 21 ноя. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в новой Москве, в котором погиб младенец. Дело завели по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 20 ноября в деревне Николо-Хованское автомобиль «Газель» сбил пожилую женщину, а также маму с двумя детьми в возрасте 4 лет и 9 месяцев. В результате аварии младший мальчик погиб на месте. Две женщины и ребенок доставлены в медучреждения. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Следователи осмотрели место аварии, допросили очевидцев произошедшего. Идет подготовка документов для назначения автотехнической судебной экспертизы.

«Водитель задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», - сказала Иванова.

Пресс-служба московской прокуратуры отметила, что результаты расследования данного уголовного дела поставлены ведомством на контроль.

Ранее пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщала, что водитель, совершивший смертельное ДТП в новой Москве, был пьян.