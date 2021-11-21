РИАМО - 21 ноя. В Москве на 85-м году жизни скончалась филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова, сообщает Nation News.

Она умерла от последствий перенесенного Covid-19. Чудакова лечилась в больнице в столичной Коммунарке.

Время, дату и место прощания с Чудаковой объявят позднее.

Мариэтта Чудакова родилась в 1937 году в столице. Она была доктором филологических наук и исследователем литературы советского периода.

Чудакова написала нескольких трудов по творчеству Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Михаила Зощенко, Юрия Олеши, Валентина Катаева и других писателей.