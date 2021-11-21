РИАМО - 21 ноя. Власти Подмосковья вкладывают большие деньги в благоустройство региона и будут продолжать эту практику, чтобы в каждом городе региона были парки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас благоустройство – это, пожалуй, самое востребованное в городах направление. Мы инвестируем туда большие деньги и дальше будем вкладывать, чтобы в каждом городе были парки», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

По словам губернатора, у жителей большой запрос на благоустройство территорий, где можно приятно провести время семьей, погулять с детьми, позаниматься спортом. За последние 6 лет количество парков увеличилось почти в 7 раз.

Воробьев добавил, что все городские округа уже начали подготовку к Новому году. В рамках традиционного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдут уникальные выставки, фестивали и ярмарки. Уже сейчас открывают катки, обустраивают трассы для катания на горных и беговых лыжах, горки для спуска на санках и тюбингах.