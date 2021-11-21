РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в Москве выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от ноябрьской нормы. Они вошли в топ-3 сильнейших осадков, выпавших 20 ноября, за последние 73 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такие аномальные осадки в этот день наблюдаются крайне редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции на ВДНХ, с 1948 года, лишь в 1954 году (13,9 мм), 2004 году (15,2 мм) и 2010 году (10,5 мм). То есть, осадки, выпавшие 20 ноября 2021 года, стали одними из сильнейших за последние 73 года и заняли третье место», - написал синоптик в Instagram.

Он уточнил, что абсолютный рекорд по количеству выпавших осадков для 20 ноября составляет 23,7 мм. Такое количество небесной влаги выпало в Москве в 1893 году.

В Подмосковье за минувшие сутки больше всего осадков выпало в городском округе Истра - 13 мм.

По словам Тишковца, из-за зарядов мокрого снега накануне видимость в районе московских аэропортов ухудшалась до 900-4000 м. Порывы ветра в вечернее время достигали 16-18 м/с.

Москвичам рассказали, когда в город придет настоящая зима>>