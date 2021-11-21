РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. На выставке-продаже в Подольском выставочном зале в воскресенье представили редкие сорта коллекционных фиалок, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«На выставке во взрослом цветущем виде представлено порядка 50 растений, в «детках» - около 300-400 сортов, а всего в коллекции насчитывается порядка 1 тыс. сортов. Цены варьируются от 50 рублей и могут достигать 1 тыс. рублей. Стоимость зависит от сорта, возраста и других особенностей растения», - сказала коллекционер фиалок из Рязани Ольга Хахерина.

По ее словам, посетители могут посмотреть на редкие сорта, например, на выставке представлены фиалки-химеры. Также есть и популярные сорта цветов, которые всегда пользуются спросом.

Она отметила, что фиалка может жить на протяжении 50 лет при должном уходе, а также является гипоаллергенной и безопасной для животных.

Выставка в Подольском выставочном зале продлится до 17:00 воскресенья.