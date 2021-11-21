РИАМО - 21 ноя. В Подмосковье и столице на следующей неделе установятся отрицательные температуры, ночами возможно похолодание до минус 9 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале недели погоду будет определять гребень антициклона. При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается. Ночью будет подмораживать, наиболее холодные ночи ожидаются на вторник и среду», — сказала Позднякова.

Она добавила, что температура в это время в Москве составит порядка минус 4 – минус 6 градусов, а по области до минус 9. В дневное время также сохранятся отрицательные значения, по Москве минус 1 – минус 3 градуса, в Подмосковье до минус 6 градусов.

По словам Поздняковой, температурный фон будет близок к климатической норме.

Синоптик отметила, что во второй половине недели атмосферное давление будет понижаться. Это вызвано нарастающим влиянием атлантического циклона, который принесет в регион облачность и осадки. В это время ночная температура будет слабо отрицательной, а дневная - около нуля градусов.

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