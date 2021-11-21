РИАМО - 21 ноя. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 2058 пациентов, всего коронавирусную инфекцию в Московской области победили 504 111 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе скончались 64 Covid-пациента, выявлено 1909 новых случаев заболевания. С начала пандемии жертвами инфекции стали 9933 человека, зафиксировано 572 410 случаев заражения коронавирусом.

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким ранее отметила, что самым опасным проявлением постковидного синдрома у пациента является нарушение свертываемости крови. Оно может появиться даже после заболевания, прошедшего в легкой форме. В группу риска входят люди, которые до заражения коронавирусом уже имели проблемы с сосудами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что жителям очень важно вакцинироваться от Covid-19, прививка поможет им обезопасить себя и своих близких.

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