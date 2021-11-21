РИАМО - 21 ноя. На поездах Московских центральных диаметров в столицу каждый день приезжают на работу 249 тыс. жителей Московской области. Поездки для жителей Подмосковья стали дешевле после запуска МЦД, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сегодня максимальная стоимость поездки по МЦД, учитывая бесплатную пересадку на метро, составляет 50 рублей. В то же время разовая поездка по пригородному ж/д тарифу в одну сторону может достигать 234 рублей, а при пересадке на метро билет «Единый» обойдется еще в 60 рублей. Например, поездка из Подольска в центр с пересадкой на метро на Курском вокзале по разовым билетам в одну сторону будет стоить 190 рублей, а по тарифу МЦД – 50 рублей.

«С запуском МЦД границы современного, комфортного и доступного транспорта стали шире, вышли за пределы Москвы. Наземное метро сегодня решает проблему транспортной оторванности подмосковных городов, повышая перспективы их развития. Мы видим, как оживают территории вблизи новых станций МЦД, начинается строительство жилья. Туда, где есть точки транспортного каркаса, быстро приходит и бизнес», - сказал Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что именно диаметры стали тем долгожданным связующим звеном между Москвой и областью, которые постепенно стирают границы между ними, создавая единую московскую агломерацию.

21 ноября исполнилось 2 года с момента запуска МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».

Запуск МЦД улучшил транспортную доступность более 4 млн человек, 45 районов Москвы и 7 городских округов Московской области с входящими в них населенными пунктами.