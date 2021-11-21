РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Рабочие проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в одном из домов Подольска 23 ноября, сообщается на сайте подольского МУП «Водоканал».

Для поддержания качества услуг 23 ноября с 09:00 до 17:00 будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: улица Веллинга, дом 16.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.