РИАМО - 21 ноя. В Московской области за минувшие сутки зафиксировали 1909 новых случаев коронавируса, число случаев заболевания в регионе достигло 572 410, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что по вакцинации пожилых жителей в возрасте от 60 лет и старше Подмосковье находится на 14-15 месте в стране, а по массовой вакцинации населения является лидером.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области составляет 69,6%.

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