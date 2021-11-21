РИАМО - 21 ноя. За прошедшие сутки в Москве выздоровел 6081 Covid-пациент, всего в городе вылечился от коронавирусной инфекции 1 729 001 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице подтвердилось 3438 новых случаев инфицирования коронавирусом, госпитализированы 882 человека. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 687 пациентов.

Жертвами пандемии за минувшие сутки стали 97 человек. За все время умерли 33 352 Covid-пациента.

С начала пандемии в мегаполисе было выявлено 1 918 633 случая заболевания.

Москвичам напомнили, что победить пандемию позволит массовая вакцинация. Она проводится бесплатно в поликлиниках и в выездных пунктах.

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