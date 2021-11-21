РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в Москве скончались 97 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии умерли 33 352 человека, сообщает городской оперштаб.

В мегаполисе за сутки зафиксировали 3438 случаев Covid-19, всего в городе выявили 1 918 633 случая заболевания.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пожилым горожанам необходимо активно прививаться от коронавируса. На данный момент в структуре заболевших люди пожилого возраста составляют 28%. У них заболевание протекает в тяжелой форме.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации.

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