РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в России умерли 1252 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, всего жертвами пандемии в стране стали 264 095 человек, сообщает оперштаб.

Чтобы победить пандемию, нужно достичь коллективного иммунитета к патогену. Добиться этого быстро можно с помощью вакцинации. Прививка от Covid-19 делается бесплатно.

Ранее профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Юрий Конев отметил, что жителей страны, переболевших коронавирусом, будут вакцинировать по-разному в зависимости от возраста. Такое решение принято из-за концентрации действующего вещества препаратов. Например, пожилым россиянам необходима более высокая концентрация вещества, потому что их иммунная система функционирует слабее.

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