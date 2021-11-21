РИАМО - 21 ноя. В России за прошедшие сутки подтвердили 36 970 случаев коронавируса, всего с начала пандемии в стране выявили 9 331 158 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 85 российских регионах. При этом 6,7% людей с подтвердившимся за сутки коронавирусом не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост числа заболевших отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Самарской области и Краснодарском крае.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко ранее отмечал, что точно сказать, какого именно числа в стране завершится всплеск заболеваемости коронавирусом, пока нельзя. Но если сохранится наблюдающаяся динамика по снижению ежедневно выявляемых случаев инфекции, то через 1-2 недели можно говорить об улучшении ситуации.

Президент России Владимир Путин отмечал необходимость увеличения скорости проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в стране составляет 50,2%.

Специалисты ранее не выявили ни одного случая смерти от вакцинации российским препаратом «Спутник V». Ученые утверждают, что прививка этой вакциной, а затем ревакцинация назальным препаратом способны защитить от Covid-19 на 100%. У назальной вакцины на данный момент побочных эффектов не обнаружено.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>