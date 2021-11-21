РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в Москве подтвердилось 3438 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заболевания в городе составляет 1 918 633, сообщает столичный оперштаб.

Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от инфекции. В Москве сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

Особенно важно привиться пожилым людям, которые находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом. В столице 85% смертей от Covid-19 приходится на людей старшего возраста.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в июне прошел ревакцинацию от Covid-19. По его словам, после введения вакцины «Спутник Лайт» он чувствовал себя прекрасно. Мэр призвал всех также пройти ревакцинацию. Врачи рекомендуют делать это через полгода после первой прививки.

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