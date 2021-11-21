РИАМО - 21 ноя. За 2 года с момента запуска движения на первых двух Московских центральных диаметрах поездами МЦД воспользовались 309 млн человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Запуск МЦД кардинально изменил отношение пассажиров Московского региона к железнодорожному транспорту, сделав его внутригородским. Диаметры стали полноценным аналогом метрополитена и МЦК. Также новый вид транспорта в регионе позволил сотням тысяч жителей поменять свои транспортные привычки.

Пассажиропоток на диаметрах постоянно увеличивается, после пандемийных ограничений он восстановился быстрее, чем на других видах пассажирского транспорта.

«За 2 года МЦД перевезли уже более 309 млн пассажиров, из них D1 – 136 млн, а D2 – 173 млн человек. При этом за второй год работы D1 и D2 перевезли около 168 млн пассажиров, что на 27 млн больше, чем за первый год», - уточнил заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, такие числа доказывают, что данный проект был необходим мегаполису и Московскому региону в целом, а первый и второй МЦД стали востребованными транспортными артериями для ежедневных поездок по территории региона.

Движение на D1 Белорусско-Савеловский от Одинцова и Лобни и на D2 Курско-Рижский от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября 2019 года. На них расположены 60 станций, с 21 станции пассажиры могут пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо.

С МЦД пересесть на подземку и МЦК можно бесплатно, такая возможность предоставляется пассажирам при оплате проезда транспортной картой «Тройка» в течение 90 минут с момента первой валидации.